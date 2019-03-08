Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer Fuarın da 4 firma temsil ediyor

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilen açılışı Erzurum Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Meral katılırken, Fuarda Erzurum Ticaret Borsasını ise, Oral Et Entegre A.Ş, Yalçın Meral AVM, Güney Tavukçuluk ile Bakkal Gross firmaları temsil etti.

8-9 Mart 2019 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak olan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarına” çok sayıda firma, kurum kuruluşu ile öğrenciler katıldı.

Geniş katılımın olduğu açılışın ardından, yerli ve uluslararası firmalar, stantlarıyla yer aldıkları fuar alanında binlerce katılımcıyla buluştu.

Bu arada fuar alanında stantları gezen AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok ile Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Ticaret Borsası standını da ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Meral'dan stant hakkında bilgi aldılar.