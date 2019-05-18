Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık: “Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü kutlu olsun”

Nizam Işık, yayınladığı mesaj ile Milli Mücadelenin 100. yılını kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile ete kemiğe bürünen Milli Mücadelenin bütün olumsuz şartlara rağmen büyük Türk Milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi olduğunu belirten Işık, Atatürk önderliğindeki bu mücadelenin dünyaya parmak ısırttığını ve esir milletlere örnek teşkil ettiğini belirtti. Bu amansız mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyetini yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle milletçe sonsuza kadar yaşatma emelinde olduğumuza işaret eden Işık, “Hatırlatmak isterim ki Milli Mücadelenin başlangıcında, devamında ve Cumhuriyetin kuruluşunda Türk Ocaklarının büyük katkısı vardır ve Milli Mücadelenin yüzüncü yılında Türk Ocaklarının bir mensubu ve yöneticisi olmaktan gurur duymaktayım” dedi.

Daha 14 Mayıs 1919 Günü İzmir'de Türk Ocakları öncülüğünde Reddi İlhak bildirisinin hazırlandığını ve büyük Maşatlık Mitingi ile haksız işgallere rıza gösterilmeyeceğinin, Türk'ün esir edilemeyeceğinin bütün dünyaya haykırıldığını belirten Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, İzmir'den yükselen bu ilk sesin ve yakılan çoban ateşinin bütün yurda yayıldığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birleşerek Milli Mücadele haline dönüştüğünü söyledi.

Başkan Işık, Atatürk ve silah arkadaşlarının Mondros ateşkesi ile başlayan haksız işgallere dur dediğini, Türklüğü Anadolu'dan atma ve yok etme emelindeki emperyalistlere gereken dersin verildiğini ve Türk'ün bağımsızlığın yeniden dünyaya haykırılıp ve kabul ettirildiğini ifade etti.

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, “100 yıl önce Samsun'da başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile devam eden Ankara'da Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlanan Türk Milli Mücadelesini yürüten ecdadı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmet ve minnetle anıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum.” dedi.