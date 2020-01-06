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Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'dan ‘Bir Çocukta Sen Sevindir' kampanyasına destek

‘Bir Çocukta Sen Sevindir’ kampanyasına Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin’den destek geldi.

‘Bir Çocukta Sen Sevindir' kampanyasına Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin'den destek geldi.


AKES-DER Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, Mardin ilinde 6 köyde bulunan 5 okulda ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olarak kitap ve giyim kampanyasını Rize'de başlattıklarını ve hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. Kampanyaya balıyla dünyaca ünlü Anzer Muhtari Remzi Güzel'de kitap ve giyim eşyasıyla kampanyaya destek verdi.


Kampanyaya bir destek de Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin'den geldi. Bilgin, kitap setiyle kampanyaya destek verdi.


Başkan Kansızoğlu, Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin'e kampanyaya göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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