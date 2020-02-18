Erzurum Türkiye'de en çok gıda denetimi yapılan üçüncü şehir oldu

Son yapılan denetimlerle birlikte Erzurum yıl içerisinde gerçekleştirilen 13 bin 435 denetimle Türkiye'de en fazla denetim yapılan üçüncü şehir oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek olan ürün bazlı gıda kontrolünün ikinci gününde şehirlerde bulunan süt ve süt ürünleri üretim tesisleri denetlendi. “Denetim Seferberliği” sloganı ile başlatılan denetleme sürecinde gıda güvenirliği sağlamak amacıyla bütün ülkede üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştiriliyor. Erzurum'da da süt ve süt üretim tesisleri 4 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Denetime İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise bizzat katıldı.

Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Akar, gıda denetimlerinin yıl boyunca da devam ettiğini ifade ederek "Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımızın güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşması için üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelere denetim seferberliği başlatmış durumdayız. Aslında tüm yıl boyunca denetimlerimiz programlı veya programsız bir şekilde devam ediyor. Ancak bu denetim seferberliği kapsamında 6 gün boyunca denetimlerimiz farklı sektörler üzerinden yoğunlaştırılarak devam edilecektir. Bugün itibari ile Erzurum'da 5 bin 202 adet üretim, satış ve toplu tüketim işletmesi, 284 adet Yem Üretim ve Satış işletmesi bulunup bu işletmelerde bakanlığımız risk esasına dayalı 13 bin 435 denetim gerçekleştirdik. Bu sonuçla Türkiye'de işletme başına yaklaşık 2.5 denetim ile en fazla denetim yapan üçüncü il olduk. 103 işletmeye toplam 642 bin 308 TL idari para cezası uyguladık” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri yarın ise kentte yer alan diğer üretim tesislerini denetleyecek.