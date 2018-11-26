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Erzurum Ülkü Ocakları ortaöğretim birimi, öğretmenleri unutmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Erzurum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanlığı tarafından, şehirde bulunan okullara ziyaret yapılarak Öğretmenlere ‘Gül’ dağıtımı yapıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Erzurum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanlığı tarafından, şehirde bulunan okullara ziyaret yapılarak Öğretmenlere ‘Gül' dağıtımı yapıldı.


Programa Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Erkan Kutlu, Erzurum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı Fikrican Yapan ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı.


Birlik ve beraberlik içerisinde geçen programda Öğretmenlerin memnuniyeti takdire şayandı. İl Başkan Yardımcısı Erkan Kutlu yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: ”Bizler hem bilgili hem de vatanına ve atasına sadık nesiller yetişmesi için var gücüyle mücadele eden gönül teşkilatıyız. İlk emri oku olan bir dinin mensubu olarak, tüm eğitimcilerimizin bu kutlu gününü tebrik ediyorum.”


Öte yandan teşkilatıyla birlikte çalışmasıyla takdir toplayan Ortaöğretim Birim Başkanı Fikrican Yapan, İl Başkanı Haktan Genç'e, Başkan Yardımcısı Kutlu'ya ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

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