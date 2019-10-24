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Erzurum Ülkü Ocakları'nda "Gökçan" dönemi

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığına Abdulkadir Gökçan atandı.


Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından yapılan atamanın ardından düzenlenen il binasında düzenlenen törene; Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları İlçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.


Bayrağı devralan Gökçan; "Yaklaşık 20 yıldır çeşitli görevlerde bulunduğum Ülkü Ocaklarına bugün il başkanı olarak atandım. Ülkü Ocaklarını daha ileri seviyeye taşıyacağız. Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun, Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi.

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