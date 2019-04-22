Erzurum Valiliğinden kayıp Furkan ile ilgili açıklama

Vali Memiş, ailenin çelişkili ifadeler verdiğini belirterek “Çelişkili ifadelerden kayıp olmadığı konusunda vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Karaçoban ilçesinde 4 yaşında ki Furkan Yiğit'in kaybolduğu günden itibaren çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Okay Memiş, “Karaçoban ilçemizde 4 yaşında ki bir çocuğun kayboldu ihbarı geldi. İhbar üzerine biz bütün ekiplerimizi seferber ettik. Jandarma, AFAD, köy halkı, uzman köpekler, droneler, dalgıçlar, diğer ekiplerimizle konuya duyarlı bir şekilde yaklaştık. Şuanda da arama, tarama çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

“Kayıp değil, vefat etmiş olabileceği yönünde ifadeler var”

Kayıp çocuğun ailesinin bir takım çelişkili ifadelerinin olduğunu belirten Vali Memiş şu açıklamalarda bulundu:

“Şuan soruşturma devam ediyor. Yargı da müdahil oldu. Gizlilik ve yayın yasağı ile ilgili bir durum var. Şuan da İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğümüzden uzman ekiplerimiz konuyu soruşturuyorlar. Biz bu geçen süre içerisinde devlet yetkilileri olarak kayıp çocuğu bulmak yönünde büyük çaba sarf ettik. Karış karış, metre metre dere yatağı, köyün etrafını aradık taradık. Bıkmadan usanamadan ara vermeden devam ettik. Önce ki gün itibariyle çocuğun ailesinin farklı beyanları oldu. Ancak tam netleşmedikçe paylaşamayız. Ama bugün yarın netleşecektir. İstismar yönünde bir şey yok. O yönde bir değerlendirmemiz bir bulgumuz yok. Çelişkili ifadelerden kayıp olmadığı konusunda vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor. Bu bizim açımızdan şüphe uyandırır bir ifade oldu. Dolayısıyla konuyu geniş bir şekilde takip ediyoruz. Hassas bir konu çocuk olmasından dolayı diğer vatandaşları infiale uğratacak bir konu olduğu için bu konuları ciddiyetle yürütmek zorundayız. Bizzat kendim takip ediyorum. Bütün safahatlarını takip ediyoruz. Farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz o yüzden detaya girmek istemiyorum.”