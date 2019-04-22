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Erzurum Valiliğine yeni logo

Erzurum Valisi Okay Memiş Valilik logosunun Erzurum’u yansıtmadığını bunun için yeni logo tasarladıklarını söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş Valilik logosunun Erzurum'u yansıtmadığını bunun için yeni logo tasarladıklarını söyledi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını öğrencilere devreden ali Okay Memiş yaptığı açıklamada Erzurum Valiliğine Atatürk Üniversitesi tarafından yeni bir logo tasarlandığını ifade etti.


Vali Memiş yeni logonun Erzurum'u yansıttığını belirterek “Logomuzu değiştiriyoruz. Mevcut logonun Erzurum'u yansıtmadığını düşünüyorum. Erzurum'u temsil eden yeni bir logo tasarladık. Logoyu Atatürk Üniversitesinde ki hocalarımız tasarladı” dedi.

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