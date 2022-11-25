Erzurum Valisi Memiş, eğitimdeki başarıyı sporcu kimliği ile yorumladı:

Kentin eğitimde son yıllarda önemli başarı kaydettiğini aktaran Vali Memiş, "Şu an çok iyi yerlerdeyiz. Öğrencilerimizi adam adama markajla takip ederek büyük başarı elde ettik." dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü ve müzik öğretmenlerince birbirinden özel eserler seslendirildi. Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, emekli olanlara ise Hizmet Şeref Belgesi verildi.

“Öğrencilerimize çağın gereklerine göre eğitim veriyoruz”

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Vali Memiş, eğitimde son yıllarda büyük başarı elde edildiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde şehrin eğitim sıralamasında oldukça gerilerde olduğunu dile getiren Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile acil bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

“Hemen kolları sıvayarak ERBAP projesini hazırladık.” diyen Memiş, şunları aktardı: “Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle bu projeye başladık ve halen devam ediyoruz. Bu proje sayesinde önemli başarılar elde etmeye başladık. Şu an çok iyi yerlerdeyiz. Öğrencilerimizi adam adama markajla takip ederek büyük başarı elde ettik. Ve tabi ki en büyük katkıyı da siz değerli fedakâr öğretmenlerimizden aldık. Öğrencilerimize çağın gereklerine göre eğitim veriyoruz. Onları tüm alanlarda çok iyi yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanında bizim batının materyalist felsefesinden farklı bir yönümüz var. Biz, çocuklarımıza etik değerler eğitimi de veriyoruz. İkisinden de geri kalmayacağız.”

Katılımcılar program sonunda Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaugusuz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, kaymakamlar, üniversitelerin rektör vekilleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.