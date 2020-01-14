Erzurum ve yöresi kuyumculuk faaliyetleri konferansı

Yer bilimleri, kuyumculuk ve takı sektörünün önemli isimlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi DGL Gemotoloji Test Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ile Adana Menderes Üniversitesi Mücevherat Merkez Müdürü Öğretim görevlisi Hakkı Babalık ve Oltu Meslek Yüksek okulu Öğretim görevlisi Dr. Volkan Çil'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa madenler hakkında çok önemli bilgiler verildi.

Konferansa Oltu Kaymakamı Şenol Turan,Beşeri Sosyal Bilimler Dekanı Prof.Dr.Aslan Gülcü,Oltu Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü Prof Dr. Cavit Yeşilyurt, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Adem Polat,Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca katıldı.

Konferansa, Oltu Yer Bilimleri Fakültesinden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.