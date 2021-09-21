Erzurum vergi tahakkukunda 1'inci sırada

Erzurum'da tahakkuk eden 2 milyar 88 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 271 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 60,86 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Ağustos ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da tahakkuk eden 2 milyar 88 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 271 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 60,86 olarak gerçekleşti

Erzurum Ağustos Ayı Verileri

Erzurum Ağustos ayı vergi tahsilat oranı yüzde 60,86 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4'üncü sırada yer aldı.

Ağustos Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos 2021 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 60,86, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 60,70, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 60,47, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 51,95 oldu.

Ağustos Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 2,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 13,3 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15,66 olarak aktarıldı

Ağustos Ayı Erzurum'un Bölgesel Payları

Bu yılın Ocak - Ağustos ayları bölümünde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1.2 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 6,9 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 18,36'lık pay edindi.

Ağustos Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 75,61, Ağrı'da yüzde 63,86, Kars'ta yüzde 62,81, Erzurum'da yüzde 60,86, Ardahan'da yüzde 59,98, Erzincan'da yüzde 59,08, Bingöl'de yüzde 54,08, Elazığ'da yüzde 57,24, Muş'ta yüzde 53,87, Malatya'da yüzde 53,73, Bitlis'te yüzde 48,27, Iğdır'da yüzde 41,31, Van'da yüzde38,48, Hakkari'de yüzde 29,64 olarak açıklandı.