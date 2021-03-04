Erzurum Yeşilay'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette Yeşilay'ın bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadele faaliyetleri ile gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle ilgili çalışmalar konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeşilay Erzurum Şubesinin gerçekleştireceği faaliyetlerde ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilay Erzurum Şubesinin yapacağı etkinliklerde, Atatürk Üniversitesinin iş birliği ve desteğini beklediklerini ifade eden Başkan Salih Kaygusuz ise, gösterdiği yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.