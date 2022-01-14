Erzurum'a 2 yeni özel hastane geliyor

Erzurum'a iki yeni özel hastanenin açılması konusunda müracaatın olduğu, hastanelerin açılması için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Kış turizmi ile ülkede ve dünyada isim yapan Erzurum'da şehir merkezinde biri Atatürk Üniversitesi hastanesi diğerleri ise kamuya ait biri şehir hastanesi diğeri ise Mareşal Çakmak Hastanesi ile bir de kapasitesi sınırlı özel bir hastane bulunuyor.

Yaklaşık bir milyon nüfusa sahip Erzurum'da bulunan hastaneler ne yazık ki ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyor.

Özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği Erzurum'da hastaların muayene olmak için sorun yaşadıkları, bu nedenle de Erzurum'da özel hastanelere ihtiyaç duyuluyor.

Şehirde bulunan özel bir hastanenin de yoğun hasta müracaatı karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ‘Erzurum'a özel hastane talebi var mı? Yapılacak mı? Şu anda Erzurum'da bulunan özel hastanenin yeterli olmadığı, ciddi ameliyatların yapılamadığı, şeklindeki soruyu; ‘İki girişimcinin müracaatı var. Çalışmaları sürüyor. Kısa süre içerisinde iki özel hastanenin Erzurum'a geleceğini düşünüyorum' şeklinde cevapladı.

Vatandaşlar, hem ihtiyacın karşılanması hem de rekabet ortamının oluşması noktasında özel hastanelere ihtiyaç duyulduğunu söylediler.

Bir çok ilde çok sayıda özel hastane bulunduğuna dikkati çeken vatandaşlar; ‘Erzurumlular neden bir özel hastaneye mahkum bırakılıyor. Kaldı ki mevcut özel hastanenin standartları çok düşük. Müteşebbisin bu nokta da önünün açılması lazım. Erzurum Bölgenin en büyük ili. Özel hastanelerin Erzurum'a gelmesi noktasında engel mi çıkarılıyor?

Erzurum turizm merkezi bir il. Bu da göz önüne alınırsa özel hastaneye ihtiyaç olduğu ortaya çıkacaktır' şeklinde konuştular.