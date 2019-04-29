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Erzurum'a dolu uyarısı

Erzurum’un batı ve kuzey kesimlerinde ki ilçelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu bekleniyor.

Erzurum'un batı ve kuzey kesimlerinde ki ilçelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Erzurum'un batı ve kuzey kesimlerinde yer alan ilçelerden Aşkale, Çat, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu ve Pasinlerde saat 14:00-18:00 arası yer yer gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiğini açıkladı.


Ayrıca Meteoroloji yetkilileri gerek görüldüğü takdirde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından anlık uyarıların takibini yaparak oluşması muhtemel risklere karşı can ve al açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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