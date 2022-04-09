Erzurum'a kar sürprizi: İftar sonrası aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Erzurum'da iftar saatinden sonra yağmurla karışık etkili olan kar yağışı sahur vaktine kadar devam etti. İftar sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar Nisan ayında yaşanan kar yağışı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta sonunda yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek çığ konusunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Kentin beyaza büründüğü Erzurum'da sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.