Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü

Erzurum'da mevsimin ilk karı Palandöken Dağı'nın zirvesine ve Tekman yolu üzerine düştü. Eylül ayında gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.

Erzurum'da henüz Eylül ayında olunmasına rağmen mevsimin ilk karı yağdı. Palandöken ve Erzurum-Tekman karayolu üzerine düşen ilk kar yağışını Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı. İş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, “Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü” dedi.