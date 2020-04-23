İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'a sahte izin belgesi ile giriş yapmak isteyen 90 kişiye ceza kesildi

Erzurum’da sahte izin belgesi ile kente giriş yapmak isteyen toplam 90 kişiye 283 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Erzurum'da sahte izin belgesi ile kente giriş yapmak isteyen toplam 90 kişiye 283 bin 500 lira idari para cezası kesildi.


Korona virüs salgını nedeniyle giriş çıkışların kısıtlandığı iller arasında bulunan Erzurum'da giriş noktalarında yapılan kontrollerde Seyahat İzin Belgelerinin sahte olduğu tespit edilen 90 kişiye Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 283 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.


Para cezası uygulanan vatandaşlar kent girişinden geri çevrilerek geldikleri güzergâhlara gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.