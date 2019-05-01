Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Erzurum'da 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.

Sabah saatlerinde Yakutiye Kent Meydanında toplanan kutlamalara sivil toplum kuruluşu temsilcileri(STK), dernekler, üye işçiler katıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü açılış konuşmasını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Erzurum Şube Başkanı Yusuf Gökçan, “Geçtiğimiz yılda sizlerle beraber isteklerimiz, taleplerimizi haykırdık, sorunlarımıza çözüm istedik. Birlikte umutlarımızı tazeledik. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasını bile kendi üyelerine müjde olarak veriyorlar. Biz işçilerin çalışanların haksızlıklar karşısında bile yasal olanaklarını kısıtlıyorlar. İş güvencesiz ve siz çalıştırma iyice yasal hale gelmiş, bunun sonucu iş cinayetleri yüksek rakamlara gelmiştir. İşçiler kadrolu kadrosuz taşeron diye sınıflandırılamaz. Biz birlikte çalışıyoruz birlikte üretiyoruz” dedi.

Davul zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar daha sonra olaysız dağıldılar.