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Erzurum'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla geçidinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 araç birbirine girdi.

1 kişi olay yerinde öldü.


Kaza saat 11.25 sıralarında Tortum Güzelyayla geçidi arasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Artvin istikametinden Erzurum istikametine doğru giden 08 K 9135 plakalı tırın şoförü Muharrem Bayburtlu aracına zincir takmak için durdu. Bu sırada Erzurum istikametinden gelen 23 HK 124 plakalı tır, yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu


Muharrem Bayburtlu'ya çarptı. Artvin Yusufeli doğumlu 42 yaşındaki Muharrem Bayburtlu olay yerinde hayatını kaybetti.


Diğer istikametlerden gelen 10 araç da kazaya karışırken 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle Erzurum-Tortum yolunun bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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