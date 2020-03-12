Erzurum'da 12 Mart coşkusu

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen törende Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Çelenk töreninden sonra Erzurum protokolünün de katıldığı törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı günün anlam ve önemini belirtmek için konuşma yaptı. Mehmet Sekmen, “Bugün dadaşların şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya haykırdığı, vatan toprağına gözünü dikmiş olan ne kadar düşman ve hain varsa bu güzel şehirden silip süpürdüğümüz günün yıl dönümüdür. Dolayısıyla 12 Mart, Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda direniş ve şahlanış günüdür. 12 Mart demek Erzurum demek, Erzurum demekse Türkiye'nin kendisi demektir. Tabi, 12 Mart'a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise, bugünün aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul günü oluşudur. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99'uncu yılını da buradan kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, tören sırasında güneş altında bekleyen bir öğrenci aniden bayıldı. Yüzüstü düşen öğrenci, hafif şeklide yaralandı. Öğrenciye ilk müdahaleyi Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir yaptı.

Program, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve protokol üyelerinin Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek karanfil bırakmasıyla son buldu.