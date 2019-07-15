Erzurum'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü etkinlikleri

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etinlikleri kapsamında Erzurum'da Kars Kapı şehitliği ziyaret edildi.

Ziyarete Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve şehit yakınları katıldı.

Program'da saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından dua edildi. Ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyareti sırasında Vali Okay Memiş ve şehit aileleri arasında duygusal anlar yaşandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı açıklamada, “Öncelikle 15 temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsü neticesinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. 251 şehidimiz var biliyorsunuz ve gazilerimize de acil şifalar hayırlı ömürler diliyorum. Erzurum'da da 3 polis memurumuz özel harekât başkanlığının bombalanması neticesinde şehit oldu 1 tane sivil şehidimiz var. Oğuzhan Yaşar diye gencecik bir kardeşimiz şehit oldu. Hepsine Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.

15 Temmuz'da ülkemizin hiç de hak etmediği bir kalkışma ile karşılaştığını belirten Vali Memiş, “Yani kendisini böyle manevi dünyayla özdeşleştirmiş din kisvesi altında içimize kadar sızmış hainler neticesinde böyle bir darbe girişimine maruz kaldık. Bundan büyük ders çıkarmamız gerekiyor. Biz devlet yöneticileri ve devleti temsil eden insanlar, yöneticiler olarak herkese eşit mesafedeyiz ve eşit olmak durumundayız. Sadece bir görüşe, sadece bir kanaate, sadece bir zihniyete, bu devlete teslim etmek işte sonuçları gördük. Bunlar çok yanlış şeyler bu devleti oluşturan bu milleti oluşturan katmanlar içerisinde çok farklı kanaatlerde olan insanlar var devlet olarak biz hepsine eşit mesafedeyiz. Doğruyu eğriden ayırmak zorundayız. İyiyi kötüden ayırmak zorundayız. Bunu biz başaracak güçteyiz. Onun için tıpkı üç yıl önce kurtuluş savasında olduğu gibi nasıl ki kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir milli mücadele örneği sergilendi 15 Temmuzda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi liderliğinde bu millet, bu toplum tek vücut oldu. Bütün hangi görüşte olursa olsun herkes tek vücut oldu ve sokaklara döküldü ve cumhuriyetine, anayasasına, demokrasisine sahip çıktı. Düşünün yani F-16 savaş uçaklarına, tanklara, tüfeklere karşı bayrağını alan sokaklara çıktı. Bu hiçbir millete nasip olmayacak bir özveridir. Kamu görevlileri olarak bizim görevimiz devleti her türlü kötülüklerden korumaktır. Kamu görevlileri olarak bizim görevimiz bölücülerden, hainlerden bu devleti ve bu milleti korumaktır. Öncelikle sivil vatandaşımız doğrudan böyle bir görevi olmadığı halde bir görev atfetti, kendine ve hayatlarını ortaya koydular. Bu inanılmaz bir şey ne kadar minnet duysak azdır. Gerçekten öyle havaset olsun diye söylemiyoruz gerçekten Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize örneği görülmemiş bir fedakârlık yaşandı. Erzurum'da da 15 Temmuzda binlerce insan sokağa çıktı. Hem de iş işten geçmeden o dönemin yöneticileri, o dönemin valisi o dönemin komutanları, Büyükşehir Belediye Başkanı zaten görevdeydi. Dadaşlar tıpkı 100 yıl önce nasıl ki milli mücadelede bir nefer oldu 15 Temmuzda da aynı fedakârlıkla, aynı bilinçle, aynı şuurla aslında tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdu, anayasanın yanında durdu, hukukun yanında durdu ve demokrasinin yanında durdu” diye konuştu.

“Allah bir daha bize bu tür tecrübeler yaşatmasın” diyen Vali Memiş, “Ben o tarihte 3 yıl önce 11 yaşındaki küçük oğluma baba darbe ne demek dediğinde cevap veremedim baba neden bizi savaş uçakları tepemizde uçuyor sorusunu cevaplamakta müşkülat yaşadım. Düşünebiliyor musunuz yani kendi savaş uçaklarınız kendi polisinizi kendi mitinizi kendi kurumlarınızı bombalıyor böyle bir ihanet olabilir mi. Ama maalesef bizim Türk milletimiz hep böyle içimizden bölünmüş ondan sonra darbe yemişiz. Fakat akıllanmamız lazım ve biz devleti sadece belirli bir düşünceye sadece belirli bir fikre sadece belirli bir zihniyete sahip insanlarla yönetme zihniyetini terk etmemiz lazım bundan ders çıkarmamız lazım. Herkese eşit mesafede olup liyakat esasına göre hareket etmemiz lazım ve öyle de yapıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Ben tekrardan bu vesileyle 15 Temmuz da hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum yine terörle mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum yine Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerine de Allahtan rahmet diliyorum ve gazilerimize şifalar diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise basın munseplarına yaptığı değerlendirmede, “Önce şunu söyleyeyim ki 15 Temmuzun seneyi devriyesinde bulunuyoruz hain bir kalkışmaya ülkemiz karşı karşıya kaldı. Maalesef beklemediğimiz bir olaydı bu çünkü ilk kez Türk tarihinde o güne kadar görülmemiş bir şekilde ülkemizin milletin kendi parasıyla aldığı silahlar millete doğrultuldu ve ordu içerisinde bir grup hain ele geçirdikleri silahlarla başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere silahları halka yönelttiler, askerimize yönelttiler ama bilmediler ki bu millet yeri geldiği zaman tankın altına da yatar, üstüne de çıkar, göğsünü kurşunlara siper eder ve dediğimiz gibi oldu çok kısa bir süre içerisinde teslim alındı ve hepsi içeri tıkıldı ve gerekli ceza da peyder pey çarptırıldılar. Biz hep biliriz ki su uyur düşman uyamaz, mutlaka dikkatli olmamız lazım, tedbirimizi almamız lazım her türlü kılığa girebilir ve ülkemizi içeriden kuşatabilirler. Ben bütün şehitlerimize başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere gerek emniyet acısında gerek cephelerde şehit olmuş askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gün göstermesin temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.