Erzurum'da 16 yılda 905 milyonluk dış ticaret

Erzurum'dan 2002-2016 yılları kapsamında 391.3 milyon dolarlık ihracat, 513.2 milyonluk ithalat olmak üzere toplam 904.5 milyon dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi. Dış ticaret toplamı içinde ihracatın payı yüzde 43.26 olarak hesaplandı.

Erzurum'dan 2002-2016 yılları kapsamında 391.3 milyon dolarlık ihracat, 513.2 milyonluk ithalat olmak üzere toplam 904.5 milyon dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi. Dış ticaret toplamı içinde ihracatın payı yüzde 43.26 olarak hesaplandı.

ERZURUM 16 YILLIK İHRACAT

Erzurum'dan 16 yılda 391.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2017 yılı sonu itibariyle ihracat değeri 2002 yılına göre yüzde 141.3, ihracat yapan firma sayısı ise yüzde 81.7 oranında arttı. 2002 yılında 7.0 milyon dolar olan yıllık ihracat 2017 yılında 17.0 milyon dolara yükseldi. İlin ortalama ihracat değeri 24 milyon dolar oldu.

İHRACAT YILLIK DAĞILIM

Erzurum'da son 16 yıllık süreçte en fazla değerde ihracatın kaydedildiği yıl 45.8 milyon dolarla 2012 yılında kaydedildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilden 2002 yılında 7,0, 2003 yılında 9.8, 2004 yılında 14.1, 2005 yılında 20.8, 2006 yılında 20.5, 2007 yılında 27.1, 2008 yılında 34.1, 2009 yılında 24.3, 2010 yılında 38.4, 2011 yılında 22.9, 2012 yılında 45.8, 2013 yılında 38.4, 2014 yılında 32.9, 2015 yılında 19.4, 2016 yılında 17.5, 2017 yılında ise 17.0 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İHRACATÇI FİRMA

Erzurum'da 2002 yılında 24 olan ihracatçı firma sayısı 2017 yılı sonu kaydıyla 45'e yükseldi. İlde 2002'de 24, 2003'te 22, 2004'te 34, 2005'te 32, 2006'da 27, 2007'de 26, 2008'de 29, 2009'da 37, 2010'da 41, 2011 yılında 36, 2012'de 51, 2013'de 49, 2014'te 54, 2015'te 52, 2016'da 48, 2017'de ise 45 firma ihracat kaydetti.

YILLIK İTHALAT DAĞILIMI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilde 2002'de 7.4, 2003'te 9.4, 2004'te 6.4, 2005'te 10.2, 2006'da 15.5, 2007'de 35.4, 2008'de 34.0, 2009'da 57.3, 2010'da 25.9, 2011'de 50.3, 2012'de 77.8, 2013'te 35.7, 2014'te 38.8, 2015'te 38.0, 2016 yılında 30.6, 2017 yılında ise 39.9 milyon dolar tutarında ithalat yapıldı.