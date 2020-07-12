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Erzurum'da 2 terörist sağ olarak yakalandı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı.


Şenkaya ilçesi Dokuzelma köyü kırsalında 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılarak, çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçan 2 teröristin yakalanması için jandarma komando, jandarma özel harekat ve PÖH timleriyle yürütülen operasyonda sıkıştırılan 2 terörist bugün yakalandı. Teröristlerle birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

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