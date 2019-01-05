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Erzurum'da 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Erzurum’da buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi.

Erzurum'da buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

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