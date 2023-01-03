Erzurum'da 2023 yılının ilk kan bağışı sağlık çalışanlarından

Kızılay yetkilileri İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e kan bağışı için her daim verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Kızılay Kan Merkezi tarafından başlatılan kampanyaya İl Sağlık müdürlüğü personeli ilgi gösterdi. Kurulan stantlarda kan veren çalışanlar 2023 yılının ilk kan bağışı kampanyasına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Kan bağışına katılarak personelleriyle birlikte yılın ilk kan bağışında bulunan Opr. Dr. Mesud Fakirullahoğlu burada yaptığı açıklamada, “Öncelikle kan tedariği noktasında rüştünü tüm dünyaya ispat etmiş kurumumuz Türk Kızılay'ını tebrik etmek lazım. Ülkemizin en uç noktasına kadar kan ihtiyacı karşılamak ve bu işi sorunsuz halletmek gerçekten kolay iş değil. Kan, sadece bugün hasta olan vatandaşlarımıza değil yarın bize ya da sağlıklı yakınlarımıza da gerekme ihtimali olan tıbbi destek ve tedavidir. Kan bağışçısı olmak ve verilen kanın ihtiyaç duyan bir vatandaşa vermiş olduğu savaşta yardımcı olacağını bilmek bence çok güzel. Kan bağışçısı olmanın haklı gururunu yaşamalıyız hep birlikte.

İnsan sağlığına zararı olmayan kan bağışı vücuttaki kalp krizi ihtimalini de yüzde 90 oranında azaltır. Felç riski azalıyor. Baş ağrısına iyi gelir. Yoğun stres yaşayanlar faydasını çok hisseder. Yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Kan bağışı yapıldığında kanda bulunan yüksek yağ oranı düşürür, Ayrıca Bu nedenle düzenli kan bağışı yapmak kanser riskini azaltır. Her bir kan bağışladığınızda AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz taramasından da geçildiği için erken teşhisten faydalanabilirsiniz. Bunun manevi değeri paha biçilmezdir” diye konuştu.