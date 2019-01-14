Erzurum'da 220 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda 220 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında şüpheli görülen bir tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisi eşya dolu tırın kapalı dorsesinde yapılan aramada 220 kilo eroin ele geçirildi. Tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.