Erzurum'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Tatbikat İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu etkinliklerde şiirlerden şarkılara, Edirne yöresinden Kars yöresine dek tüm halk oyunlarına yer verildi.

Görsel şölen oluşturan minikler gösterilerinin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve Tatbikat İlkokulu 2. Sınıf öğrencilerinin işaret dili eşliğinde İstiklal Marşıyla başlayan etkinlikte, Kaldırımlar şiiri, Bölgelerle Kültür Folklör gösterisi, Bayrak şiiri, Anadolu Ateşi Dans Gösterisi, Sol Yanım şiiri, Atatürk'e sesleniş oratoryosu, İstanbul'u dinliyorum şiiri, Kafkas Halk oyunları gösterisi, Çocuk şarkıları, Erzurum Erkekler Halk oyunları gösterisi sergilendi.

Gösterilerin ardından konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu bayramı Erzurum'da kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum'da kutlamak diğer illerde kutlamaktan biraz daha farklı çünkü Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş savaşını başlattığı şehirlerden birisi, 53 gün Erzurum'da kalarak Erzurum kongresini gerçekleştiriyor. Silah arkadaşları ve Erzurumlu dadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bundan yüz yıl önce kapılarını ardına kadar açıyor. Bu sene Erzurum Kongresinin 100 yıl dönümünü kutlayacağız.” dedi.

Cumhuriyetin kurulduğu şehirlerden birisi olan Erzurum'un kendisine çok fazla anlam ifade ettiğini söyleyen Okay Memiş, “Biz bütün bayramlarımızı manevi bir haz ile kutluyoruz. Erzurum, Anadolu'ya açılan bir kapı, Dadaşlar Emperyalist güçlere Anadolu'nun kapısını sonuna kadar kapatmışlar ve canları pahasına geçit vermemişler. Erzurum, Nene Hatunların memleketi, İbrahim Hakkı Hazretleri memleketi, Alvarlı Efelerin memleketi, Kara Fatmaların memleketi, Erzurum Gazi Mustafa Kemal'e ev sahipliği yapmış ve Kurtuluş savaşının fitilini ateşlemiş bir şehir. Ben bu vesile ile bu yurdun kurtuluşunda hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allahtan Rahmet diliyorum. Terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitlerimize özellikle geçtiğimiz günlerde Hakkari'de hayatını kaybeden 4 şehidimize Allahtan Rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. 15 Temmuz şehitlerimize ve bütün kahraman askerimize, polisimize, jandarmamıza minnettarız. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatını ortaya koyan bütün kamu görevlilerine Allahtan muvaffakiyet diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Bütün çocukların bayramını tebrik eden Memiş, “Onlar bizim geleceğimiz, biz onlar için varız, dünyadaki yarışa onları çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Onları hem milli ve hem manevi değerlere uygun olarak hazırlıyoruz, aynı zamanda bilimle, fenle, teknolojiyle buluşturarak onları çok iyi bir şekilde içinde bulunduğumuz dünya yarışında onları çok iyi yetiştirdiğimize inanıyoruz. Fedakar öğretmenlere çok teşekkür ediyorum, İl Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ediyorum, Tüm öğrenci velilerine ve Dadaş Hanımlarına teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.