Erzurum'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Sabah Havuzbaşı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğrenciler tarafından Atatürk anıtına çelenk sunma töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenlere daha sonra Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde devam edildi. Osman Gazi Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Hatice Bilge tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

İl protokolünün de katıldığı törene Erzurum'da bulunan depremzede çocuklar da katıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve halk oyunları gösterisi beğeni topladı.