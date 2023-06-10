Erzurum'da 3 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Erzurum’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Erzurum'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum karayolu sanayi caddesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil kavşakta kargo aracıyla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Atatürk Üniversitesi kavşağında yaşandı. Üst geçidi kullanmadan yoldan geçen iki yayaya otomobil çarptı. Öğrenci oldukları belirtilen 2 kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Üçüncü kaza ise Erzurum - Erzincan karayolu kazım Karabekir stadyumu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yolun sağ tarafındaki yürüme yolunda durabildi. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.