İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da 3 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Erzurum’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erzurum'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum karayolu sanayi caddesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil kavşakta kargo aracıyla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.


İkinci kaza ise Atatürk Üniversitesi kavşağında yaşandı. Üst geçidi kullanmadan yoldan geçen iki yayaya otomobil çarptı. Öğrenci oldukları belirtilen 2 kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Üçüncü kaza ise Erzurum - Erzincan karayolu kazım Karabekir stadyumu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yolun sağ tarafındaki yürüme yolunda durabildi. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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