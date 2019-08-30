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Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.


Sabah Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumunun ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı tebrikleri kabul etti.


Daha sonra programa Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devam edildi. İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisi yapıldı.Törene katılan vatandaşlar Mehteran gösterisi ile adeta coştu.


Program geçit töreni ile sona erdi.

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