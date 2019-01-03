Erzurum'da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda; Aziziye ilçesinde ikamet eden şüpheli şahsın, Trabzon iline giderek buradan temin ettiği ruhsatsız silah ve muhtelif uyuşturucu maddelerini Erzurum iline getireceği yönünde istihbari bilgi elde edildi.

Bu kapsamda şüpheli şahsın faaliyetleri takibe alınarak yeni yılın ilk saatlerinde şahsın Erzurum iline giriş yaptığı tespit edildi. 01.01.2019 günü saat 00.15 sıralarında şahsın kullanmış olduğu aracı ile birlikte bu araca öncülük yapan ve içerisinde iki şüpheli şahsın bulunduğu diğer otomobil Aziziye ilçesi girişinde durduruldu. Şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada aracın zula olarak tabir edilen gizli bölmelerine saklanmış vaziyette 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 5 adet şarjör ve çok sayıda mühimmat ile birlikte 2 paket halinde kubar esrar maddesi ile metamfetamin uyuşturucu maddesi, bu maddelerin içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şahısların yakalanmamak maksadıyla yeni yılın ilk dakikalarını fırsata çevirerek Erzurum iline giriş yapmak için Aşkale ilçesinde bekledikleri, araçların gizli bölmelerine suç unsuru malzemeleri sakladıkları ve öncü araç kullandıkları dikkat çekti.

Ele geçirilen malzemelere el konularak yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.