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Erzurum'da 5 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Erzurum’da ekipler tarafından 5 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Erzurum'da ekipler tarafından 5 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen ve takibi yapılan 6 şüpheli şahsa yönelik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında Baretta marka tabanca, 267 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile değişik cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 kişiden 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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