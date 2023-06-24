Erzurum'da 5 aya 497 trafik kazası sığdı

Erzurum'da beş ay içinde 497 adet trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2023 yılının ilk beş aylık ve mayıs ayı trafik istatistiklerine bakıldığında ölümlü bir kazanın yaşanmadığı dikkat çekiyor. Polis ve jandarma bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri'ne göre; Erzurum'da 2023 yılı Mayıs ayı döneminde 109 yaralamalı kazada, 141 maddi hasarlı ve 188 yaralı kaza kayıtlarına geçti. Polis bölgesinde 2023 yılı beş aylık kazalara bakıldığında 438 yaralamalı, 850 maddi hasarlı kazada 780 yaralı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın verilerine göre ise; Erzurum jandarma bölgesinde mayıs ayı içinde 8 yaralamalı kazadan, 1 maddi hasarlı ve 13 yaralı trafik kazası kayıtlarına geçti. Erzurum'da 2023 yılının ilk beş ayında jandarma sorumluluk alanında toplam 59 yaralamalı kazada, 11'i maddi hasarlı ve 91 yaralı olarak işlem gördü.