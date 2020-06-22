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Erzurum'da 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Ağrı'dan Erzurum'a gümrük kaçağı sigara getirilerek Erzurum'da piyasaya sürüleceği istihbaratı alınması üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol uygulaması üzerinde bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından kamyonda yapılan aramada koliler içerisine gizlenmiş 5 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kamyon sürücüsü hakkında 72 bin 800 TL idari para cezası uygulanarak adli makamlara sevk edildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

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