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Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı

Erzurum’un Çat ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu iki husumetli aile arasında çıkan ve 5 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu iki husumetli aile arasında çıkan ve 5 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.


Geçtiğimiz Cumartesi Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti.


5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kasten öldürme olayı şüphelilerinden İ.Y. ve B.Y. isimli şüpheliler Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda, 31 Mayıs 2020 günü saat 09.30 sıralarında yakalanmıştı. Olayla ilgili yapılan aramalar sonucunda; (1) adet ruhsatsız Kaleşnikof Piyade Tüfeği, (4) adet ruhsatsız tabanca ve (3) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


İ.Y. ve B.Y. isimli şüpheliler 03 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasını müteakip, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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