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Erzurum'da 6 çocuk annesi kendini silahla vurarak intihar etti

Erzurum’da bir kadın kendini silahla karnından vurarak intihar etti.

Erzurum'da bir kadın kendini silahla karnından vurarak intihar etti. Gülay K.'nın 1 ay önce de tarım ilaçları içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Gülay K. isimli bir kadın evde bulduğu silahla kendisini karnından vurarak intihar etti.


Silahtan çıkan sesin üzerine odaya koşan 11 yaşında ki kızı M.K. annesini yerde görünce babası S.K.'ya haber verdi. Bunun üzerine S.K. eşini aracına bindirerek hastaneye götürdü. Gülay K., Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı sırada eşi S.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tabanca ile karın bölgesinden yaralanan Gülay K., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan Gülay K.'nın geçen ay tarım ilaçları içerek intihara kalkıştığı öğrenildi. Eşiyle hiçbir sorunları olmadığını söyleyen S.K., "Kızım seslendi bana baba anneme bir şey oldu diye. Gittiğimde can çekişiyordu. Hemen aracıma atıp, hastaneye götürdüm. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Daha sonra eve gittiğimde tabancayı bulamadım. Evdeki akrabalara sorduğumda kadınlar, tabancayı Aras nehrine attıklarını söyledi" dedi.


Baba S.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Gülay K. İse otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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