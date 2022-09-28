Erzurum'da 8 ayda 245 şirket kuruldu

TOBB Erzurum birikimli şirket verilerini açıkladı, Erzurum'da bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında 245 şirket kurulumu gerçekleşti. 8 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 38'inci sırayı aldı.

Erzurum Ocak - Ağustos Dönemi

Erzurum'da bu yılın 8 ayında 245 şirket, 15 kooperatif ve 66 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 32 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 32 şirket, 4 kooperatif ve 39 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum'da bu yılın 8 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak - Ağustos dönemine göre yüzde 43,27 oranında arttı.

Erzurum Ocak - Ağustos 2021

Erzurum'da 2021 yılının Ocak - Ağustos döneminde 171 şirket, 19 kooperatif ve 77 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 22 şirket ve 4 kooperatif tasfiye edilirken, 14 şirket, 2 kooperatif ve 33 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verilerine göre 2022 Ocak - Ağustos döneminde Erzurum'da 245, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 336, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 559, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bin 949 şirket kuruldu

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak - Ağustos ayı diliminde kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında bölge ve Türkiye ortalamalarını geçti.

Artış Oranları

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Ağustos 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum'da yüzde 43,27, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 23,52, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 17,43, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,05, oranında kaydedildi

Erzurum'un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,82, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,57 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4'üncü

Ocak - Ağustos 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 450 şirketle Van oldu. Bu ili 355 şirketle Malatya, 252 şirketle Elazığ, 245 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı'da 110, Erzincan'da 82,Bitlis'te 114, Muş'ta 80, Iğdır'da 65, Bingöl'de 67, Hakkari'de 56, Kars'ta 41, Tunceli'de 25 ve Ardahan'da 7 şirket kuruldu.

TOBB Kurulan Şirket Verileri

Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 30,7 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı ağustos ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalış oldu.

Ağustos 2021'de, Ağustos 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı.

Ağustos 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,1 oranında artış oldu.

Ağustos 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu ayda kurulan toplam 8 bin 900 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,4'ü İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 12,5 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 71 bin 139 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 886 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 52,3'ünü, 9 bin 307 anonim şirket ise yüzde 47,7'sini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 12,5 oranında azaldı.

Ağustos 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, bin 404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe kuruldu. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.