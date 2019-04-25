Erzurum'da aç kalan tilki şehir merkezine indi

Erzurum'da, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki şehir merkezine indi. Vatandaşlar tilkiyi elleriyle besledi.

Şehir merkezine inen tilki çöp konteyneri içerisindeki yiyecekleri yerken vatandaşlar tilkiyi fark etti ve hayvanı ellerindeki yiyeceklerle besledi. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ise merkezde dolaşan ve verilen yiyecekleri yiyen tilkiyi görüntüledi.