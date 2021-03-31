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Erzurum'da adam boyu kar

Erzurum’da Tekman karayolu Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'da Tekman karayolu Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 15 gündür kapalı olan yolun ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.


2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidi yaklaşık 15 gündür kapalı olduğu için Tekman ulaşımı 160 kilometrelik Hınıs yolunu kullanarak yapılabiliyordu. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı ekipleri zaman zaman zor durumda bırakırken, bazı bölgelerde tipinin de etkisiyle kar kalınlığı adeta tünelleri andırıyor.


Fırtına dolayısı ile bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken kar savurma aracının yetersiz kaldığı bölgelerde yollar kepçe yardımı ile açılabiliyor.


Vatandaşlar, Palandöken geçidine yapılacak tünel ile hem Tekman-Erzurum karayolunun kısalacağını hem de Palandöken geçidinde böylesi mücadele yapılamayacağını dile getirdiler.

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