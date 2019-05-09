Erzurum'da Afrika Günü kutlandı

Bu mihvalde Afrika ülkeleri ile yapılan eğitim anlaşmaları meyvelerini vermeye başladı. Bugün Türkiye'de öğrenim gören binlerce Afrikalı misafir öğrenci bulunuyor. Bunlar Türkiye'nin değişik şehirlerinde farklı bölümlerinde eğitim almaktadırlar. Tıp eğitiminden hukuk alanına, mühendislikten işletme iktisada kadar değişik alanlarda eğitim alıyorlar.

Erzurum'da ise yaklaşık üç bin olan misafir öğrenci sayısının yüzünü Afrikalı öğrencilerden oluşuyor.

Erzurum'da okuyan Afrikalı misafir öğrenciler bu yıl Afrika Gününü İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezinde kutladılar. Yaklaşık on beş ülkeden gelen Afrikalı öğrenciler hünerlerini sahnede sergilediler.

Açılış konuşmasını Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Kenya'dan Süleyman yaptı. Süleyman ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta burada, Erzurum'da, kendilerini asla yalnız hissetmediklerini söyledi.

Erzurum'a geldikleri ilk günden kendilerine sahip çıkan derneklerinin olmasının bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Başkan Süleyman, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğine ,Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ayrıca teşekkür etti.

Başkanın konuşmasının ardından Afrika kıtasının tanıtımına geçildi. Çad Cumhuriyetinden Ahmet, Afrika'nın doğal ve tarihi güzelliklerinden kıtanın coğrafi yapısından bahsetti. Daha sonra sahneye çıkan Madagaskarlı öğrenciler folklor oyunlarıyla izleyenleri büyülediler. Şiirlerin, şarkılar seslendirildiği Afrika gününde misafir öğrenciler ayrıca bir de tiyatro oyunu sergilediler. Beyaz adamın Afrika kıtasına gelmesi ve aralarına soktuğu fitneden bahseden oyun izleyicilerden tam not aldı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.