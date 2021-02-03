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Erzurum'da AK Kadınların kongre heyecanı

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları 6.

Olağan Kongresi 5 Şubat cuma günü gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ayşe Deniz Çelik tek aday olacak.


Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 5 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek kongrenin hazırlıklarına haftalar öncesinden başladıklarını belirten AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik , “Kongrede her hangi bir aksaklığın yaşanmaması için büyük bir titizlik içerisinde hazırlıklarımızı yürüttük. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla gerçekleştireceğimiz 6. Olağan Kongremize tüm hemşehrilerimizi teşkilat üyelerimizi davet ediyoruz. Heyecan içinde kongre saatini bekliyoruz. Kongremizin şehrimize, ülkemize ve partimize hayırlar getirmesi temennisiyle, görev alacak arkadaşlarımıza yeni dönemde şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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