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Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın 1 evi kül etti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın 1 evi kül etti.


Erzurum'un Şenkaya ilçesi Hoş Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan hane halkı ve ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında 1 ev kül oldu.

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