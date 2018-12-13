Erzurum'da Anka Temel Personel Eğitimi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan Anka Temel Personel Eğitimi kapsamında Erzurum'da eğitim programı düzelendi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda düzenlenen eğitim programında, çocuk alanında çalışan Milli Eğitim Müdürlükleri ve Müftülük personeline eğitim verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, programın açılışında yapığı konuşmada, bu tür eğitimlerin çocukları eğiten personel için çok önemli olduğunu söyledi.

Ekinci şunları söyledi: “Çocuk Bakım Kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda donanım kazanmasının amaçlandığı eğitimler ile çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak; olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturmaları, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenme ve davranış bozukluklarının ele alınarak, aileleri ve sosyal çevreleri ile uyum sağlamaları hedefleniyor. İki modülden oluşan eğitim programında mahremiyet, iletişim, çocuğa yaklaşım, krize müdahale, sınırlar ve sorunlar gibi konu başlıkları yer alıyor. Eğitimler daha önce eğitim alarak eğitici formasyonu almış personel tarafından veriliyor”

Konuşmaların ardından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğünde görevli ASDEP Personeli Özlem Nezor, Roller ve Sorumluluklar, Kriz ve Kriz Modelleri, Mahremiyet konularında, Sosyolog Nuran Oğuz tarafından, Gelişimi Desteklemek, iletişimi, İlişkileri Başlatma, Çocuklara Yaklaşım, İletişim Kurma, Olumlu Davranış Kazandırmak konularında eğitim verildi.

Programda ayrıca Koruyucu Aile Biriminden Sosyal Çalışmacı Abdullah Can tarafından koruyucu aile konusunda sunum yapıldı.

Eğitim programı sonunda kurum eğitmenleri katılımcıların sorularını cevaplandırdı.