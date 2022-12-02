İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da aranan firari FETÖ üyesi yakalandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.


Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.B., Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

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