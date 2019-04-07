Erzurum'da artış devam ediyor

Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 119 bin 779, otomobil sayısının ise 59 bin 195 olduğu açıklandı.

2018 yılının şubat ayına göre motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 1.75, otomobil sayısı yüzde 1,90, kamyonet sayısı yüzde 1.32, traktör sayısı ise yüzde 3.01 oranında artış gösterdi. İlde bin kişiye düşen motorlu kara taşıtı sayısı 156.1, otomobil sayısı ise 77.1 olarak hesaplandı.

ERZURUM ŞUBAT 2019 VERİLERİ

2019 yılı Şubat ayı ölçeğinde Erzurum trafiğine 59 bin 195 otomobil, 2 bin 863 minibüs, bin 175 otobüs, 26 bin 985 kamyonet, 5 bin 841 kamyon, 2 bin 801 motosiklet, 725 özel amaçlı taşıt, 20 bin 194 traktör olarak toplam 119 bin 779 aracın kayıtlı olduğu bildirildi. Erzurum'un motorlu kara taşıtı sayısı bölge toplamında yüzde 15.44'lük dilim oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, Erzurum'da 119 bin 779, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 194 bin 804, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 320 bin 874, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 775 bin 461 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor

OTOMOBİL VARLIĞI VE ERZURUM

TÜİK 2019 Şubat dönemi motorlu kara taşıtları iller dağılım sonuçlarına göre; Erzurum'da 59 bin 195, KUDAKA istatistik Bölgesinde 94 bin 248, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 126 bin 277, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde toplam 341 bin 232 otomobilin trafiğe kayıtlı durumda. Erzurum'un otomobil varlığının bölge toplamındaki payı ise yüzde 17.34.

TRAKTÖR VARLIĞI BÖLGESEL SONUÇLAR

TÜİK Şubat 2018 verilerine göre Erzurum'da 20 bin 194, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 30 bin 783, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 260, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 137 bin 706 traktör trafiğe kayıtlı. Bölge illeri içinde en yüksek sayıda traktör varlığına sahip il 24 bin 625 araçla Malatya olurken, Erzurum 20 bin 194 traktörle ikinci sırada yer alıyor.

BÖLGE İLLERİ TAŞIT SAYISI DAĞILIMI

TÜİK verilerine göre, Ağrı'da 32 bin 984, Bingöl'de 17 bin 383, Bitlis'te 22 bin 546, Elazığ'da 124 bin 481, Erzincan'da 59 bin 568, Erzurum'da 119 bin 779, Hakkari'de 9 bin 454, Kars'ta 45 bin 803, Malatya'da 173 bin 456, Muş'ta 34 bin 296, Tunceli'de 9 bin 279, Van'da 79 bin 149, Ardahan'da 19 bin 502, Iğdır 'da 28 bin 81 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 23 MİLYON SINIRINDA

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 940 bin 636 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 34 BİN 25 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde 54,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 48,8 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 58,4, minibüste yüzde 33,5, otobüste yüzde 47,3, kamyonette yüzde 62,3, kamyonda yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 30,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97, traktörde ise yüzde 5 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 45,8 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45,8 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 49,8, minibüste yüzde 29,3, otobüste yüzde 45,2, kamyonette yüzde 57,3, kamyonda yüzde 64,9, traktörde yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 85,8 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 74 BİN 715 ADET ARTTI

Ocak-Şubat döneminde 100 bin 511 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 adet arttı.

ŞUBAT AYINDA 535 BİN 37 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 535 bin 37 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 3,9 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,8 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 adet otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,05'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

SİLİNDİR HACMİ

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 40,1'i 1501-1600, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 17,2'si 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1300 ve altı, yüzde 4,4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 54,7'si beyaz, yüzde 22,5'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10'u diğer renklerde oldu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 803 oldu. Bu sayı Türkiye'de ise Şubat ayı sonu itibarıyla 22 milyon 940 bin 636 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 45 bin 803, Ağrı'da 32 bin 684, Iğdır'da 28 bin 081 ve Ardahan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 19 bin 502 oldu.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.