Erzurum'da Aşkale rüzgarı ...

Erzurum'da devam eden Taekwondo Minikler Milli takım seçme müsabakalarına Aşkale'den 6 sporcu ile katılan Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları müsabakalara damga vurdu.

Antrenör Şuayp Gacır yönetimindeki İlçe ekibi 120 sporcu arasında sıkletlerinde 2 İl Birincisi ,1 İl ikincisi ve 3 de il üçüncülüğü elde etti

İsmail Miraç Dilsiz ve Yiğit Murat Dilsiz sıkletinde il birincisi olarak Sivas'ta yapılacak olan minikler Doğu gurubu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.