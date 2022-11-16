Erzurum'da Atletizm kros yarışları düzenlendi. U14, U16 ve U18 kategorisinde bulunan yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

Türkiye genelinde 7 bölgede düzenlenen atletizm yarışları Erzurum'da da düzenlendi. 11 ilden 500'e yakın sporcunun katıldığı atletizm kros yarışlarında sporcular dereceye girmek için birbiriyle kıyasıya yarıştı. U14, U16 ve U18 kategorilerinde yarışan yarışmacılardan dereceye girenler 3 Aralıkta Iğdır'da Aralık ayının sonunda ise Ankara'da Türkiye şampiyonasında yarışacak. Yarışmaların sporcu yetiştirmek için çok önemli olduğunu belirten Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğa, "Yarışma bölgesel kros ligi ülkemizde aynı anda 7 bölgede yapılan bir yarışmadır. Bu bölgelerden bir tanesi de Erzurum. Yarışmalar 3 kademe üzerinden yapılıyor. İlk kademe Erzurum'da yapılıyor. Burada dereceye giren takımlar 3 Aralıkta Iğdır'da daha sonrada Ankara'da Türkiye şampiyonası yapılacak. Yarışma özellikle federasyonumuz tarafından çok değerli durumda bulunuyor. Çünkü bu yarışlarda önemli dereceler elde sporcular yetiştirme imkanı buluyoruz. Olimpiyatlar içinde altyapımız oluşmuş oluyor. U14, U16 ve U18 de yarışan yarışmacılarımız var. Yarışmalara 11 ilden yaklaşık 500 sporcu katılım sağladı" dedi.