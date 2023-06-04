Erzurum'da bakanlık sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bakanlar kurulu kabinesinde, Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilmesi memleketi olan Erzurum'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 kişilik Bakanlar Kurulu listesinde Erzurumlu Prof. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirildi. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevi ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı son olarak ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü yapan Tekin'in bakanlık görevi Erzurum'da da sevinçle karşılandı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Bakan Tekin'i ilk kutlayanlardan oldu.

“Yeni Türkiye Yüzyılı ülkemize çıta atlatacak”

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Tanıtım Toplantısı sonrasında açıklama yapan İl Başkanı Küçükoğlu, önceki dönem bakanlar kurulu üyelerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yeni dönemde hizmet verecek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm kabine üyelerine hayırlı olsun mesajını ileten Küçükoğlu, “Türkiyemize yapmış olduğu hizmetlerle adını altın harflerle yazdıran Cumhurbaşkanımız gözbebeğimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Şahlanış dönemimizde de üstün başarılar dilerim. Yeni Türkiye Yüzyılında ülkemizin geleceğine büyük emekleri olacağına inandığımız Bakanlar Kurulumuzun geçmiş AK Parti iktidarlarında olduğu gibi hizmet siyasetinde farklarını göstereceklerine inancımız tamdır” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a olan sevgisinin tecellisi”

Açıklanan Bakanlar Kurulu Listesi Erzurum'da memnuniyetle karşılandı. Erzurum Tortum İlçesi doğumlu Prof. Dr. Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden duyulan memnuniyet sosyal medya paylaşımlarında da görülmeye başlandı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, Milli Eğitim Bakanlığına Erzurumlu bürokrat Prof. Dr. Yusuf Tekin'in getirilmesinden dolayı memnuniyetini ifade edenler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Erzurum'a verdiği değerin bakanlar kurulunda da tecelli ettiğini kaydeden Küçükoğlu, “Kıymetli Bakanımız Yusuf Tekin'i bürokraside vermiş olduğu önemli hizmetleri ile tanıyoruz. Şahlanış dönemimizde de verimli çalışmalara imza atacağından eminiz. Ülkemizin en önemli bakanlıklarından biri olan Milli Eğitimde deneyimi ile büyük başarılar elde edeceğine inandığımız bakanımıza AK Parti teşkilatları olarak da desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.