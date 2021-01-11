İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Türkiye genelinde tüm okullarda, bayrak töreni yapılması talimatının ardından Erzurum’da da Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu’nda tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Türkiye genelinde tüm okullarda, bayrak töreni yapılması talimatının ardından Erzurum'da da Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda tören düzenlendi.


Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un da katıldığı törende Yakutiye İlçesi Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu bahçesinde okul yönetimi ile birlikte düzenlenen İstiklal Marşı okundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve okul yönetimi hep birlikte İstiklal Marşını okudular.


İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaygusuz yaptığı açıklamada, “Malumunuz olduğu gibi uzun bir süredir okullarımızda Pazartesi ve Cuma günleri İstiklal Marşı törenini salgın nedeniyle yapamıyorduk. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatları ile ülke geneli 81 ilimizde tüm okullarda saat 10.00 da hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Erzurum'da bin 200 okulumuz bulunmaktadır. İlçelerimiz dahi tüm okullarımızda idareci ve öğretmenlerimizin katılımı ile okullarda İstiklal Marşımız okundu. Bizlerde Yakutiye İlçesinde bulunan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Erzurum genelinde tüm okullarda yalnızca İstiklal Marşı okunmadı, okulumuz öğrencileri ve velilerine de duyurular yaptık. Öğrenci ve velilerimiz de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşını okudular” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.