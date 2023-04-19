Erzurum'da bayram yağışlı olacak

Erzurum'da bayram süresince hava yağışlı olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Bölge genelinde (Erzurum, Erzincan Bayburt ve Ardahan) Arefe Günü; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı,

Bayramın 1. günü: Havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Bayramın 2. günü: Havanın çok bulutlu, yerel mevzi sağanak yağışlı geçeceği, Bayramın 3. günü: Görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.” denildi.